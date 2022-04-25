الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 4 إصابات بكورونا و3 حالات شفاء

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، دون تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265771 إصابة.

وأوضحت أن عدد ضحايا الفيروس بقى عند  6875، بعدما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 3 حالات للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178349، فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

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