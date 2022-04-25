الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء ضحايا انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بدار السلام

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز داخل شقة

تنشر "الدستور" أسماء المتوفى والمصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

تبين معاينة حريق شقة فى دار السلام، أن الحريق نتج عنه وفاة "أحمد.ن " 26 سنة من محافظة أسيوط، وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة، وهم "علي.ن.ع"24 سنة و"نبيه.ا.ن" 24 سنة، و"أحمد.ع.ع" 26 سنة، و"إبراهيم.م.ع" 25 سنة وجميعهم من محافظة أسيوط ومصابين بحروق من الدرجة الثانية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

كانت قد شهدت منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكشفت التحريات، أن الحريق ناتج عن انفجار أنبوبة غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحروق متفرقة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة لانفجار أسطوانة غاز بسبب تسرب حدث في الشقة، والتهمت النيران معظم محتويات شقتهم وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أسماء المتوفى والمصابين انفجار أسطوانة غاز شقة سكنية دار السلام

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