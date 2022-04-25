الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كثيف على شواطئ رأس البر فى شم النسيم بدمياط

جريدة الدستور

شهدت مدينة رأس البر توافدًا من المواطنين لقضاء إجازة عيد شم النسيم.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة وليد الشهاوى لاستقبال زائري المدينة والتأكد من توافر الخدمات وجاهزية الشاطئ الذى بدأت فرق الإنقاذ العمل به من الخميس الماضي.

تابعت الدكتورة منال عوض خطة تنظيم دخول رحلات اليوم الواحد، وانتظارها بالساحة المخصصة لها بشارع ١٠٩، بجانب تشغيل الطفطف بشارع بورسعيد، وكذا انتظام الخطوط الداخلية لسيارات الأجرة.

في السياق، قامت الوحدة وإدارة السياحة بديوان عام المحافظة باستقبال المواطنين بالورد والمطويات التي تحوي أبرز المعالم السياحية بالمدينة وهدايا للأطفال وأعلام مصر، وذلك احتفالا بعيدي تحرير سيناء وشم النسيم.

وشهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء، حيث قامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق بالوحدة والتعاون مع إدارة السياحة بديوان عام محافظة دمياط لاستقبال المصطافين ورواد المدينة وإهدائهم باقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب، وأعلام مصر وبرشورات بالمعالم السياحية بالمحافظة وهدايا للأطفال وذلك في إطار الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء.

وقال د.السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بمحافظة دمياط، تزامنًا مع عيد شم النسيم واستعدادًا لعيد تحرير سيناء.

أضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم التأكد من جاهزية جميع المستشفيات، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، حيث تم التأكد من توافر الأدوية اللازمة والأمصال الخاصة بحالات التسمم المحتمل حدوثها، كذلك توافر المستلزمات الطبية والتأكد من مخزون الأكسجين بالمستشفيات.

دمياط أحداث دمياط شم النسيم إدارة مرور دمياط

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