الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى يؤكد أهمية دور مصر والأردن والإمارات فى تعزيز التضامن العربى

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأشار رئيس البرلمان، عادل العسومي، إلى أن الاجتماع الثلاثي «المصري- الأردني- الإماراتي»، الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي عقد في القاهرة أمس الأحد، هو اجتماع استثنائي في أهميته وتوقيته ومخرجاته، ويجسد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، كما يمثل خطوة محورية تعزز من التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد أن هذا الاجتماع المهم يمثل قيمة نوعية مضافة إلى الجهود العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للانتهاكات المستمرة التي تنفذها القوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

ولفت إلى أن القمة الثلاثية أكدت ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.

وأعرب عن تقدير البرلمان العربي الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الدول الثلاث لدعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق بين الدول العربية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

من جانبها، طالبت جامعة الدول العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة.

ودعت في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الاثنين، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه التصرفات الإسرائيلية المتهورة ضد حرية ممارسة الشعائر الدينية وفق ما أقرته المواثيق الدولية بصفته حقا إنسانيا أصيلا.

وأوضح الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، في تصريح صحفي، أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف.

البرلمان العربي الوصاية الهاشمية الأماكن المقدسة القدس الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الإماراتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

السيطرة على حريق مخلفات حديقة الأورمان دون إصابات

بعد عودته للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)