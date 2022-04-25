الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية تقديم حج القرعة عبر موقع وزارة الداخلية المصرية.. وما هى الخطوات؟

الحج
الحج

في الساعات الأخيرة ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع «جوجل» من قبل المواطنين في مختلف المحافظات على كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي وعن الخطوات اللازمة لإجراء عملية التقديم.

موعد تقديم حج القرعة 2022

وبدأ المواطنين في البحث عن كل التفاصيل المطلوبة، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء فتح التقديم لمن يرغب في تقديم في الحج لقرعة العام الحالي، وأكدت باب التقديم بدء من يوم الأحد الموافق 24-4-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 6-5-2022، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

وفي هذا التقرير يرصد «الدستور» لكم كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي وعن الخطوات اللازمة لإجراء عملية التقديم، ومن خلال التقديم الإلكتروني بكل سهولة.

 

وزارة الداخلية المصرية حج القرعة

حيث أعلنت وزارة الداخلية، عن كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي، حيث تسطيع التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

«تضامن البحر الأحمر» تعلن بدء التقديم لموسم الحج

عضو «غرفة السياحة»: القطاع احق بتنظيم تأشيرات الحج

غلاء الأسعار يزيد المعاناة.. ضحايا النصب من شركات الحج والعمرة يتحدثون لـ«الدستور»

خطوات التقديم في حج القرعة

يستطيع مقدم الطلب التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية دون التقيد بمحل الإقامة والموقع هو كالتالي: (من هنا) عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ويمكن من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية عبر هذا الرقم (27983000 - 02).

 وفي حالة بيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب- وذلك خلال المواعيد المعلن عنها والمقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها المتقدم، وذلك لمراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تقديم في الحج لقرعة العام الحالي كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي وزارة الداخلية التقديم في الحج كيفية التقديم في الحج موعد تقديم حج القرعة 2022 تقديم حج القرعة

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

«تضامن البحر الأحمر» تعلن بدء التقديم لموسم الحج

عضو «غرفة السياحة»: القطاع احق بتنظيم تأشيرات الحج

35 ألف نصيب مصر من تأشيرات الحج لهذا العام.. ومخاوف من الأبواب الخلفية

تعرف على عدد تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام

الصحة العالمية: تنسيق مع السعودية وقطر لحماية لتأمين موسم الحج وكأس العالم

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. «سعفان» يبحث سفر العمالة المصرية لموسم الحج

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

«الأرصاد»: صيف 2022 أقل حرارة من الأعوام السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)