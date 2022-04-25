كيفية تقديم حج القرعة عبر موقع وزارة الداخلية المصرية.. وما هى الخطوات؟

في الساعات الأخيرة ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع «جوجل» من قبل المواطنين في مختلف المحافظات على كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي وعن الخطوات اللازمة لإجراء عملية التقديم.

موعد تقديم حج القرعة 2022

وبدأ المواطنين في البحث عن كل التفاصيل المطلوبة، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء فتح التقديم لمن يرغب في تقديم في الحج لقرعة العام الحالي، وأكدت باب التقديم بدء من يوم الأحد الموافق 24-4-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 6-5-2022، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

وفي هذا التقرير يرصد «الدستور» لكم كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي وعن الخطوات اللازمة لإجراء عملية التقديم، ومن خلال التقديم الإلكتروني بكل سهولة.

وزارة الداخلية المصرية حج القرعة

حيث أعلنت وزارة الداخلية، عن كيفية التقديم في الحج لقرعة العام الحالي، حيث تسطيع التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

خطوات التقديم في حج القرعة

يستطيع مقدم الطلب التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية دون التقيد بمحل الإقامة والموقع هو كالتالي: (من هنا) عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ويمكن من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية عبر هذا الرقم (27983000 - 02).

وفي حالة بيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب- وذلك خلال المواعيد المعلن عنها والمقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها المتقدم، وذلك لمراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.