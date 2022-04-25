وفاة أكبر معمرة فى العالم عن 119 عامًا باليابان

توفيت اليابانية "كاني تاناكا"، أكبر معمرة في العالم، عن عمر ناهز 119 عاما.

وذكرت قناة «فرانس إنفو تي في» الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "تاناكا" عاشت في منشأة للمسنين في مدينة "فوكوكا"، لكن وفقا لمحافظة فوكوكا توفيت في مستشفى بالمدينة.

يذكر أن "كاني تاناكا" دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كأكبر معمرة في العالم.

ولدت "تاناكا" في 2 يناير عام 1903 في قرية "كازوكي" في محافظة "فوكوكا" باليابان في جزيرة "كيوشو" الجنوبية، وتزوجت "هيديو تاناكا" عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت الخامس.