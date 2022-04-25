الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يواصل البحث عن المفقودين بـ«مركب طرابلس»

جريدة الدستور

واصلت قوات الجيش اللبناني عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها عناصر الجيش برا وبحرا وجوا، بعد غرق مركب كان على متنه عشرات الأشخاص قبالة شواطئ طرابلس شمالي لبنان.
ووفقا للحصيلة الرسمية المعلنة حتى الآن، فتم إنقاذ 45 راكبًا فقط من بين قرابة 84 راكبًا وفقا لتقدير المنظمة الدولية للهجرة وقائد القوات البحرية اللبنانية الذي أكد أن المركب كان حمولته المقدرة 6 أفراد إلا أنه أبحر بحمولة تقدر بـ15 ضعفًا من طاقته.
كما تم انتشال 6 جثث بينهم جثة لطفلة، فيما يؤكد شهود عيان انتشال عدد آخر من الجثث لم يعلن عنهم رسميا بعد.
كانت مدينة طرابلس قد شهدت مساء أمس احتجاجات وأعمال عنف للمطالبة بتحقيق شفاف يكشف الحقائق في حادث غرق المركب.

بيروت الجيش اللبنانى مركب طرابلس لبنان

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