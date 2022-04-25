الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بخطف طفل فى المنيا

خطف
خطف

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في ضبط 3؛ لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية لإطلاق سراحه، وإعادته إلى أهليته بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من أحد المواطنين بقيام نجلى عمومته بائعي ملابس، باختطاف نجله، 8 سنوات، لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما، وأنهما يرغبان في الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالاشتراك مع مزارع، له معلومات جنائية، حيث اتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليه ومساومة والده للحصول على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، كما استأجر أحد المتهمين سيارة وقاموا باستدراج المجني عليه واصطحابه داخلها وإخفائه بالمنزل المشار إليه، وعقب ذلك قاموا بالاتصال بوالده ومساومته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرير المختطف حال وجودهم بالمنزل المشار إليه، وبحوزتهم "طبنجة- فرد محلى، سلاح أبيض "مطواة "، 3 هواتف محمولة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

المنيا خطف الأطفال ضبط وزارة الداخلية مركز شرطة سمالوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد عودته للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة