القبض على المتهمين بخطف طفل فى المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في ضبط 3؛ لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية لإطلاق سراحه، وإعادته إلى أهليته بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من أحد المواطنين بقيام نجلى عمومته بائعي ملابس، باختطاف نجله، 8 سنوات، لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما، وأنهما يرغبان في الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالاشتراك مع مزارع، له معلومات جنائية، حيث اتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليه ومساومة والده للحصول على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، كما استأجر أحد المتهمين سيارة وقاموا باستدراج المجني عليه واصطحابه داخلها وإخفائه بالمنزل المشار إليه، وعقب ذلك قاموا بالاتصال بوالده ومساومته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرير المختطف حال وجودهم بالمنزل المشار إليه، وبحوزتهم "طبنجة- فرد محلى، سلاح أبيض "مطواة "، 3 هواتف محمولة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.