المؤبد لموظفة بجمعية خيرية اختلست 919 ألف جنيه بقنا

قضت محكمة جنايات أمن الدولة بقنا بمعاقبة صرافة بجمعية خيرية، غيابيا، بالسجن المؤبد وعزلها من وظيفتها لاختلاسها مبلغ 919 ألف جنيه، وإلزامها برد المبلغ المختلس، وتغريمها غرامة مساوية للمبلغ المختلس، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المستندات المزورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فواز إبراهيم رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين إسماعيل إيهاب وأحمد فنجرى الرئيسين بالمحكمة، وبأمانة سر محمد صلاح العدوى والعابد عبدالهادي مدير عام تنفيذ الأحكام بنيابة قنا الكلية.

وتبين من التحقيقات أنها في غضون الفترة من عام 2013 حتى عام 2019، بصفتها موظفة عامة من الصيارفة، صراف مشروع الحد من الفقر بجمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع بنقادة، والخاضعة لرقابة وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي- اختلست أموالا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغا مقداره تسعمائة وتسعة عشر ألفا وواحد وستون جنيها، والمملوك لجهة عملها والمسلم إليها بموجب وظيفتها، وذلك بأن قامت بتحصيله من عملاء الجمعية لنفسها قاصدة إضافته إلى ملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية لإحدى شركات المساهمة، واستعمالها فيما زورت من أجله، وذلك بأنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إيصالات الإيداع وكشوف الحساب بأحد البنوك.