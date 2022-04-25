الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تواصل استقبال طلبات التقدم لحج القرعة إلكترونيًا

الداخلية
الداخلية

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقدم لقرعة الحج لهذا العام 1443هـ / 2022م.

وتشمل القائمة: الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى بيانات المرافق: (بطاقة الرقم القومي، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصي)، ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهم.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وزارة الداخلية الخدمة الصوتية شبكة الإنترنت

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وائل لطفي

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