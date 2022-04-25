مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بالمقطم

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته في انقلاب دراجته النارية دائرة قسم شرطة المقطم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم .

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب متأثرا بإصابته في حادث إنقلاب دراجة نارية ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي حمادة زكريا في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي أسفر عن الوفاة، وكشفت التحريات أن المتوفى كان يقود دراجة نارية وبسبب السرعة الزائدة انقلبت به الدراجة النارية قيادته، وأوضحت التحريات أن الأهالي اتصلوا بالإسعاف وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلى بدائرة قسم شرطة المقطم إلا أنه توفي أثناء إسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.