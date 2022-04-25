بعد تفشيه بين الأطفال.. ما هي أعراض الالتهاب الكبدي الغامض؟

يبحث كثيرون عن أعراض تفشي التهاب الكبد الغامض الذي يصيب الأطفال، وظهر في 12 دولة وأصيب به 169 حالة بين الأطفال أقل من 16 سنة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن هذه الحالات مصابة بالتهاب كبدي دون أن تثبت التحاليل المعملية وجود نوع من الفيروسات الكبدية، a وb وc.

وفقًا لموقع «THE SUN» فهناك بعض العلامات التي تؤثر على البطن وتسبب القيء والإسهال.

التهاب الكبد هو المصطلح الطبي لالتهاب الكبد، وعادة ما يحدث بسبب التهاب الكبد A، B، C، D، E.

لكن خبراء الصحة يقولون إنه لا يوجد دليل على إصابة الأطفال بأي من هذين الفيروسين، وهم يبحثون عن أسباب أخرى، حيث تصيب الفيروسات الغدية بطانات أنسجة الجهاز التنفسي والعينين والأمعاء والمسالك البولية والجهاز العصبي.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن بعض الحالات في المملكة المتحدة "أبلغت عن أعراض معدية معوية، بما في ذلك آلام البطن والإسهال والقيء" في الأسابيع التي سبقت الإصابة بالتهاب الكبد، ومعظم الحالات لم تكن مصابة بالحمى".

وقال البروفيسور سيمون تايلور روبنسون، اختصاصي أمراض الكبد، إمبريال كوليدج لندن: "الفيروسات الغدية هي فيروسات يمكن أن تسبب نزلات البرد عادة لدى البالغين، ولكنها تسبب أيضًا الإسهال وآلام البطن والقيء عند الأطفال.

وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون الأعراض أكثر حدة ويمكن أن تسبب التهاب الكبد في حالات نادرة.

وقالت الدكتورة زانيا ستاماتاكي، الأستاذة المساعدة في علم المناعة الفيروسي بمركز أبحاث الكبد والجهاز الهضمي بجامعة برمنجهام، إنه قد يكون هناك شكل جديد من الفيروسات الغدية يسبب التهاب الكبد.

وأضافت: "إذا كان اللوم على الفيروس الغدي، فقد يكون هذا نوعًا جديدًا من الفيروسات الغدية التي قد تسبب إصابة الكبد لدى الأطفال الذين يعانون من أجهزة مناعية ساذجة / غير ناضجة."

الطريقة الأكثر فعالية لوقف انتقال الفيروس الغدي، الذي ينتشر على مدار السنة، هي نظافة اليدين والجهاز التنفسي.

لذا يجب الانتباه لعلامات التهاب الكبد، وكذلك منع انتشار الفيروسات الشائعة.

أعراض التهاب الكبد هي:

البول الداكن

براز شاحب رمادي اللون

حكة في الجلد

اصفرار العين والجلد (اليرقان)

آلام العضلات والمفاصل

حرارة عالية

الشعور بالمرض

الشعور بالتعب على غير العادة طوال الوقت

فقدان الشهية

آلام في البطن