الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا: 5750 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 5750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 890 ألفًا و39 إصابة.
وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الإثنين، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن، بلغ 644 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 58 ألفًا و838 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 830 ألفًا و557 حالة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونًا و60 ألفًا و86 حالة.
وذكرت الوزارة - وفقا لما نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 522 ألفًا و223 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 16 ألفًا و522 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونًا و521 ألفًا و341 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 1862 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولينجتون كورونا فيروس كورونا نيوزيلندا

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