«عطوة» يختتم ليالي رمضان الثقافية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية التى أقيمت في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، والكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي للطفل، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وتفقد الحضور معرض منتجات ورش "الجلود والمشغولات بالفوم لذوي القدرات الخاصة، الرسم حر، المجسمات بالخرز، تشكيل الشمع للموهوبين"، إضافة إلى إقامة أمسية شعرية "بواحة الشعراء" بمشاركة الشعراء "أحمد الصعيدى، برهان غنيم، جاسر جمال الدين، جيهان النجار، عبدالكريم عبدالحميد، عبيد طربوش، محمد ناجى، ياسر خليل، عفت بركات، محمود عبد الباسط"، وأدار الأمسية الصحفي محمد خضير، بمصاحبة فقرة غنائية للفنان محمد شريف.

وضمن برنامج "عطر الأحباب" تم الاحتفاء بالشاعر والناقد الراحل محمود نسيم، تحدث عنه إبراهيم الحسيني، كما واصلت فرقة عبد المعز عز الدين حلقات السيرة الهلالية لليلة السادسة على التوالي رواية ما حدث ليونس حين عرض عقد من الأحجار الكريمة على الأميرة سعدة ابنة الخليفة الزناتي، وعلى التوازي قدمت فقرات فنية غنائية للموهوبين، مع استمرار معرض إصدارات الهيئة ومعرض نتاج الورش لذوي القدرات الخاصة والموهوبين طوال فترة الفعاليات، وفى نهاية الفعاليات قام شومان المشرف العام على انشطة الهيئة بالحديقة بتكريم كتيبة تنفيذ الانشطة الفنية والثقافية من موظفي الهيئة.

ليالي رمضان الثقافية والفنية

واختتمت الهيئة فعاليات الليالي الرمضانية الثقافية والفنية على مسرح الشاعر بشارع المعز، والتي أقيمت في الفترة من ٩ حتى ٢٣ رمضان، حيث قدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية تضمن رقصات "البمبوطية، يا دنيا سمعاني، الصيادين، تعالى جنبي"، أعقبه عرض فنى لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بفقرات "عشق هواكي يا إسكندرية، التت، ادلع ع كيفك، التنورة".

اختتمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية فعاليات السيرة الهلالية والتي قدمها شاعر السيرة عزت قرشي السوهاجي وفرقته؛ وتناول طوال فترة الفعاليات سيرة ابو زيد الهلالي متغنيا بها، حيث تعتبر السيرة ملحمة طويلة تصف هجرة بني هلال، وتمتد لتشمل تغريبتهم وخروجهم من ديارهم الخرمة وتربة في عالية نجد إلى تونس، جاءت الفعاليات تحت إشراف أحمد يسرى مدير عام ثقافة الشباب والعمال.