حريق هائل فى مستودع لتخزين النفط بمدينة بريانسك الروسية

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الإخبارية الروسية، تقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو.



والمدينة هي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

و على صعيد آخر، استأنفت شركة خطوط أنابيب بحر قزوين، تشغيل المحطة البحرية الخاصة بخطوط أنابيب بحر قزوين في المحطة البحرية بالقرب من بلدة نوفوروسيسك، حسبما أفاد المكتب الصحفي للشركة للصحفيين الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وقالت الشركة: "في 23 أبريل 2022، تم تشغيل الخط في المحطة البحرية بعد إجراء إصلاحات".. ولا يزال الخط خارج الخدمة مؤقتًا بعد تعرضه للتلف في أواخر مارس.

أفادت الشركة في 21 مارس الماضي بأنه بعد تحسن الطقس ووقف الضغوط الشديدة ذات الصلة أثناء عمليات التحميل، أجرت الشركة فحص معدات رسو نقطة واحدة للمحطة البحرية.

ويتم عبر خط أنابيب بحر قزوين تصدير معظم النفط الكازاخي وجزء من النفط الروسي، ويعتبر خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم ويجمع روسيا وكازاخستان وشركات عالمية رائدة مثل "شل" و"شيفرون".. وأنشئ خط الأنابيب لتصدير النفط الروسي والكازاخي من منطقة بحر قزوين والبحر الأسود إلى الأسواق العالمية، وينقل الخط ثلثي صادرات كازاخستان من النفط، والنفط الروسي من الحقول الروسية في بحر قزوين.

ويزيد طول خط الأنابيب عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وبدأ مد خط أنابيب بحر قزوين في 12 مايو 1999 وتم الانتهاء منه في 13 أكتوبر 2001، وفي نفس الشهر تم تحميل أول ناقلة بالنفط في إطار تجربة للمسار.

ويبلغ الحجم السنوي للنفط الذي يتم ضخه عبر خط الأنابيب 67 مليون طن، وفي العام 2021، تم ضخ حوالي 60 مليون طن من النفط أو حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.. وفي الفترة من يناير وحتى فبراير من العام الجاري تم شحن أكثر من 10 ملايين طن من النفط الخام.