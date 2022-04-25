الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تعلن إحباط هجوم سيبرانى قبل استهدافه لمؤسسات الحكومة

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني

أكد مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران "افتا"، أنه تمكن خلال الأيام الأخيرة من إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية في البلاد.

 

وقال مصدر في المركز التابع لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال "ثغرة أمنية" في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية و سرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد.

 

و تابع: "هذه المحاولات باءت بالفشل و تم إحباطها في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز "افتا"".

 

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدر الهجوم كان من عناوين بروتوكولات الإنترنت "IP" في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن جليل سالاري، نائب وزير النفط الإيراني المدير التنفيذي لشركة تكرير و توزيع المنتجات البترولية في إيران أن بلاده مستعدة لتوسيع نظام المقايضة النفطية.

 

و قال سالاري في تصريح نقلته وكالة "إرنا" إنه على خلفية التطورات الأخيرة في أسواق الخام العالمية، قررت الحكومة الإيرانية توسيع نظام الترانزيت و المقايضة النفطية، مؤكدا إجراء المفاوضات في هذا الشأن.

 

و أشار إلى أن البنى التحتية لنقل المنتجات النفطية الإيرانية من خلال شبكة الأنابيب أو النقل البري أو النقل السككي إلى الأسواق المستهدفة أصبحت جاهزة في البلاد.

 

وتعليقا على سؤال يتعلق بمحاور نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع و تكرير المشتقات البترولية، أكد عقد الشركة الإيرانية استثمارات في مشاريع تهدف إلى إنشاء مصافي التكرير خارج الأراضي الإيرانية.

 

و لفت إلى أن نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مصفى بسعة 140 ألف برميل في سوريا، قد باتت جاهزة، على أن يتم توفر الظروف اللازمة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من هذا المشروع.

الحكومة إيران احباط هجوم استهداف مؤسسات حكومة هجوم سيبرانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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