رئيس حقوق الإنسان بالنواب يثمن قرارات الإفراج عن بعض الشباب

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرارات الإفراج عن مجموعة من الشباب وإخلاء سبيلهم، معتبرا أن الخطوة التي وصفها بـ "الإيجابية" قد جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادا لإجراء حوار سياسي شامل كان قد دعى له الرئيس السيسي مؤخرا.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الإفراجات المتتالية عن بعض الشباب تأتي لتبرهن على دخول الدولة المصرية الجمهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.

وأبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاؤله بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل الغارمات والغارمين، في توجه محمود ومعهود من الرئيس السيسي قبيل الشروع في تنفيذ رؤية شاملة لحوار سياسي إيجابي وبنّاء يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب طارق رضوان حديثه بأن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات في الداخل والخارج.

وأصدرت النيابة العامة الأحد، قراراً بالإفراج عن 11 شخصاً ممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، ضمن مبادرات العفو الرئاسي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عن خروج عدد من الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأكد «عبد العزيز»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. اليوم بخروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات».

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن من الأسماء التي يتم إخلاء سبيلها اليوم ما يلي:

وليد شوقي

محمد صلاح

عمرو إمام

عبده فايد

هيثم البنا

أحمد علام

عبد العليم عمار

رضوه هلول

عبد الرحمن بسيوني

حسن بربري

حامد محمدين.