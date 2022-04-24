طارق الخولي: شكرا للرئيس على قرارات العفو.. تمهيد لعودة لجنة العفو الرئاسي

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “من المنتظر اليوم أن نشهد إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطيا”.

وقال الخولي، فى تدوينة له، إن ذلك يعد تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، ومن الأسماء المنتظر إخلاء سبيلها اليوم (وليد شوقي - محمد صلاح - عمرو إمام - عبده فايد - هيثم البنا - أحمد علام - عبد العليم عمار - رضوه هلول - عبد الرحمن بسيوني - حسن بربري - حامد محمدين).

كما وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإصدار قرار العفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وكان شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وثمنت خطاب، الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه ملف حقوق الإنسان.