الاختيار 3 الحلقة 3.. إرهابيون شملهم العفو الرئاسي وقت حكم الإخوان

أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار3» حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها، والتي ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر، وكذا رصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وتناولت الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار 3» خطة جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على مفاصل الدولة تمهيدًا لأخونة كافة مؤسساتها وتفاصيل خطة العفو الرئاسي عن أخطر العناصر الإجرامية والإرهابية والتكفيرية الموجودة داخل السجون المصرية.

وخلال السطور التالية نرصد تفاصيل قائمة العفو الرئاسي عن الإرهابيين، إذ صدر القرار الأول رقم 75 لسنة 2012 الذي تضمن العفو عن 27 جهاديًا، تتراوح الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والسجن المؤبد بتاريخ 7 رمضان 26 يوليو من عام 2012.

كما صدر القرار الإخواني الثاني رقم 122 لسنة 2012 بالعفو عن 56 جهاديًا متفرقين على السجون بالمحافظات.

وتنص المادة الأولى على العفو عن العقوبة الأصلية المتمثلة في الحكم الصادر بالإعدام غيابيًا ضد ثلاثة من أبرز قيادات الجماعات الإرهابية الهاربين وهم: "غريب أحمد الشحات – حسن الخليفة عثمان علي – أحمد عبد القادر بكري محمد"، والمادة الثانية من القرار تتضمن النص على الإفراج عن 23 محكومًا عليه وإعفاءهم سواء من قضاء العقوبة الأصلية بالنسبة للهاربين، أو ما تبقى منها بالنسبة للسجناء.

وتضم قائمة أسماء المتهمين في قضية محاولة قتل الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، إلى جانب قضايا العائدين من ألبانيا وأفغانستان، وهم: "محمود عبد الغنى عبد الحافظ "مؤبد - سجن المنيا"، وأبو العلا محمد عبد ربه "قتل الكاتب فرج فودة عام 1992 مؤبد – سجن العقرب".

كما شمل القرار الإفراج عن السيد صابر خطاب "قضية قتل - مؤبد – سجن العقرب"، إلى جانب أحمد محمود همام عبد الله "عضو الجماعة – مؤبد – سجن العقرب"، وعطية عبد السميع محمود "عضو الجماعة – مؤبد – سجن العقرب"، وعاطف موسى سعيد "عضو الجماعة – مؤبد – سجن العقرب".

إضافة إلى شوقي سلامة مصطفى، ومحمد محمد حسن ومحمد يسري ياسين، وحسين فايد، وعبد الحميد عثمان موسى، الموجودين بسجن طره شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، إلى جانب الإفراج عن شحتة فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة، وأبرز المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد أبو النجا الصفطاوي "ليمان طره" ومحمد محمد إسماعيل خليل "برج العرب".

وشمل قرار العفو عن 9 هاربين، هم: "أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، وعوض محمد القوصي، "سعودي الجنسية"، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وعلي غالب محمود همت "سوري الجنسية" ويوسف ندا القيادي الإخواني الشهير، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق علي يوسف، وفتحي أحمد حسن الخولي".

كما شملت القرارات العفو عن 588 سجينًا بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهمًا بحيازة سلاح أبيض، و16 متهمًا بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهمًا فى قضايا سرقة و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب أو الإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الاتجار بالمخدرات.

وتضمنت القرارات الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية لـ523 سجينًا، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكومًا بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط لـ49 سجينًا، ما لم يكن محكومًا عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصًا إلى عقوبة أقل. واستفاد من المادة الثالثة فى القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهمًا بالاتجار فى المخدرات، وأيضًا عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات.

وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، والذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفى، 4 سنوات، وشحتة مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.

«الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة»، وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.