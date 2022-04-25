الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الملتقى الأول لبرلمان طلاب جامعة المنصورة فى إفطار رمضان

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، "الملتقى الأول لبرلمان طلاب الجامعة فى إفطار رمضان بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت رعاية دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ودكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

رحب دكتور أحمد محمود العدل  المشرف العام على برلمان جامعة المنصورة، بالحضور ونقل لهم تحيات كل من دكتور أشرف عبد الباسط ودكتور محمد عطية البيومى وأثنى على دعمهما لبرلمان الجامعة.

  

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وأشار إلى أن برلمان جامعة المنصورة عبارة عن نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى عن طريق استخدام أدوات الرقابة البرلمانية فى مجلس النواب  لمناقشة المشاكل المجتمعية والطلابية الخاصة بالعمل الجامعي والطلابي بشكل خاص. 


وأضاف أن جامعة المنصورة فى ظل الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030 تعمل الجامعة على إعداد وتأهيل قيادات طلابية ليكونوا نواب فى المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية.
 

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ويرى أن برلمان الجامعة نموذج راقي للمحاكاة يسهم في إحداث حراك على مستوى الطلاب ليتم تدريبهم على: ماهية دور البرلمان، دوره التشريعي، دوره الرقابي ودور عضو البرلمان في تقويم ورقابة وتشريع كل المشاكل التي يمر بها المجتمع.

  
وكذلك تمكين الطالب في أن يمارس حقه السياسي داخل الجامعة في إطار حرص الجامعة على تثقيف طلابها اجتماعيا و فنيا و رياضيا وسياسيا. 

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ونوه باجراء انتخابات برلمان الجامعة بين الطلاب التي أسفرت عن تشكيل 10 لجان نوعية مماثلة للجان مجلس النواب المصرى بحيث تتكون كل لجنة من الرئيس والوكيل و الوكيلة  وأمين السر .
 

وشدد على ضرورة تدريب الطلاب على أدوات الرقابة البرلمانية ومعرفة دور مجلس النواب وكيفية استخدام أدوات الرقابة البرلمانية من البيان العاجل ، وطلب الإحاطة والسؤال، والاستجواب وغيرها من أدوات الرقابة . 

النشاط الثقافي الإدارة العامة رعايه الطلاب اليوم الأحد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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