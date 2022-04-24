الأمن والتعاون الأوروبى تدعو للإفراج عن 4 من مراقبيها فى أوكرانيا

دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، والأمين العام للمنظمة هيلجا ماريا شميد، إلى إطلاق سراح 4 أعضاء في بعثة المراقبة الخاصة التابعة للمنظمة في أوكرانيا والمحتجزين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوجانسك.

وقال راو - في تصريح اليوم الأحد - إن احتجاز أعضاء البعثة في دونيتسك ولوجانسك أمر غير مقبول وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم، مشيرًا إلى أنهم حضروا للمشاركة في الأنشطة الإدارية التي تقع ضمن وظائفهم الرسمية كموظفين في منظمة الأمن والتعاون في الأوروبي.

وأضاف أنه يتم احتجازهم حاليًا دون تهمة منذ فترة ولم يتم إبلاغ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعائلاتهم بالوضع بشكل كافٍ، مدينًا أعمال الترهيب والمضايقة والخطاب العام العدائي ضد موظفي البعثة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوهانسك.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن الولايات المتحدة تقدم لبلاده دعمًا في مختلف المجالات العسكرية والمالية والإنسانية.

وشدد رئيس الوزراء الأوكراني في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، على أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المساعدات.

وقال إن كل الشعب الأوكراني يعي أن مستقبل بلاده بأن تكون ضمن العالم المتحضر ضمن أوروبا الموحدة وليس أن تدور في فلك الإمبراطورية الروسية، داعيًا في الوقت ذاته إلى أن تكون ماريوبول خطًا أحمر لكل العالم المتحضر وليس للشعب الأوكراني فقط.