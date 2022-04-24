الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل حالة وفاة واحدة و6 إصابات بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وكانت الجزائر لم تسجل البلاد، أي وفيات بالفيروس التاجي، منذ قرابة الشهر، وأمس لم تسجل أي إصابات جديدة.

وأفادت الصحة الجزائرية في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، بإرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في إلى 265767 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6875، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل مريضين للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178346. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مؤكدة  أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وسجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، 509 ملايين و179 آلاف و352 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و242 ألفا و206 حالات وفاة، واقتربت حالات الشفاء من تسجيل 462 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 461 مليونا و616 ألفا و276 حالة.

الجزائر كورونا اصابات جديدة وفيات حالات شفاء كورونا وزارة الصحة الجزائرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

القوات المسلحة تنجح فى تطهير كامل المدن والقرى حتى خط الحدود الدولية الشرقية من «فلول الإرهاب»

الجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي في القدس ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة