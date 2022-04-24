الجزائر تسجل حالة وفاة واحدة و6 إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الجزائر لم تسجل البلاد، أي وفيات بالفيروس التاجي، منذ قرابة الشهر، وأمس لم تسجل أي إصابات جديدة.

وأفادت الصحة الجزائرية في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، بإرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في إلى 265767 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6875، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل مريضين للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178346. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مؤكدة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وسجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، 509 ملايين و179 آلاف و352 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و242 ألفا و206 حالات وفاة، واقتربت حالات الشفاء من تسجيل 462 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 461 مليونا و616 ألفا و276 حالة.