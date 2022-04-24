الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 في حريق عقار بمنشأة القناطر

حريق
حريق

شب حريق داخل عقار بقرية وردان بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، اليوم، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة يفيد بورود بلاغاً بنشوب حريق داخل عقار بقرية وردان بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق عقار منشأة القناطر الجيزة 3 أشخاص

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وائل لطفي

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