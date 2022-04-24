المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مركز علاج طبيعي بشارع شهاب في المهندسين

يجرى فريق من المعمل الجنائي معاينة لموقع حريق اندلع داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة؛ لبيان سبب الحريق وتحديد قيمة الخسائر.

كانت قد أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقًا اندلع داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.