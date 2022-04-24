الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اختيار المشاركين في الدورة السابعة من ملتقى الخط العربي

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

انتهت لجنة الفرز والاختيار في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، من اختيار المشاركين بالدورة السابعة من الملتقى والتي تقام بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وتحمل هذه الدورة شعار "رواد مجددون في مائة عام (1922 ـ 2022)"، والتي تقام في الفترة من 6 حتى 20 يونيو 2022.

وتكونت اللجنة من: الفنان محمد يوسف عبد اللطيف المغربي "رئيسا"، وعضوية الفنانين الدكتور أحمد سيد حسين درويش، وحسانين مختار عبد السميع، وثناء عبد النبي، وأمل حافظ، وبحضور الكاتب محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى.

وتقدم إلى الملتقى هذا العام 107 فنانين مصريين وأجانب، وتم قبول 63 مصريا و27 أجنبيا من دول: "صربيا ، الصين ، تونس، باكستان، العراق، اليابات ، تايلاند، الجزائر ، اندونيسيا ، ليبيا، اليمن ، افغانستان، الهند، اوزباكستان نيجيريا".

وصرح قوميسير عام الملتقى بأن الفنانين المقبولين سيتم اخبارهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، كما سيتم إعلان الأسماء علي الصفحة الرسمية للملتقى.

ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي صندوق التنمية الثقافية الدورة السابعة قطاع الفنون التشكيلية العلاقات الثقافية الخارجية محمد يوسف عبد اللطيف المغربي محمد بغدادي قوميسير عام الملتقي

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وائل لطفي

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