الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محدود بمستشفى العبور فى كفر الشيخ

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب، اليوم الأحد، في أحد المكيفات بمكتب إداري بالدور الأول بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات تلقت إشارة تفيد بنشوب حريق بمكيف بأحد المكاتب الإدارية بمستشفى العبور، على الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع الحريق، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يمتد لأي مكاتب أخرى، ولم تتأثر محتويات المكتب الإداري بالحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق وكلفت المعمل الجنائي بإعداد تقرير حول سبب الحريق.

سيارات الإطفاء المعمل الجنائي كفر الشيخ ماس كهربائي إدارة الازمات السيطرة علي حريق تحرير محضر قوات الحماية المدنية

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وائل لطفي

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