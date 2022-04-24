علي السبع ينتهي من تصوير «أحلام سعيدة» ويواصل «المشوار»

انتهي الفنان الشاب علي السبع من تصوير دورة في مسلسل "أحلام سعيدة" مع الفنانة يسرا، حيث يجسد شخصية "أدم" نجل ديدي هانم، الذي يعمل كفنان ستاند آب كوميدي، مما يخلق مشكلة له مع والدته ويجعله يعيش بعيد عنها.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

على جانب آخر يواصل علي السبع تصوير دورة في مسلسل "المشوار" أمام الفنان محمد رمضان، حيث انتهى من تصوير 80% من دوره خلال العمل، الذي يجسد خلاله شخصية "مهاب" نجل تاجر الآثار "وجيه" الفنان أحمد كمال، و"كامليا" كارولين خليل.

مسلسل «المشوار» تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين بعد عودته إلى الدراما بعد غيابه منذ تقديمه مسلسل «أفراح القبة»، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد صفوت، الطفل محمد عزازي، وعدد آخر من الفنانين.

الجدير بالذكر أن علي السبع بدأ تمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم ألتحق بالجامعة الأمريكية، لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشوارة الفني الحقيقي في فيلم "راس السنة" مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان"، وفي رمضان الماضي شارك بعملين الأول "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، والنجمة مني زكي، حيث قدم شخصية "لوكا"، والعمل الثاني في مسلسل "قصر النيل" مع النجمة دينا الشربيني، في دور "لبيب"، كما شارك في فيلم "فرق خبرة" مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية "يوسف".