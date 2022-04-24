الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروعات الرصف بالتوازي مع البنية التحتية

اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية،

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بنهو كافة مشروعات الرصف وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة والبرامج الزمنية المقررة، بالتوازي مع إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والأسواق بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة عن مواطني وزائري المحافظة. 

وكلَّف محافظ أسوان بأهمية أن يتوازى مع ذلك إعادة الشئ لأصله والتسوية والردم بمختلف الطرق، وسرعة نهو الإختبارات التجريبية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، تواكبًا مع نهو أعمال تركيب خطوط الكهرباء والإتصالات لتنفيذ أعمال الرصف. 

وفي هذا الإطار، تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال طريق الطويسة / دراو بطول 450 متر، ومتبقى تنفيذ أعمال الأساس والربط وذلك بتكلفة 2 مليون جنيه. 

فيما تم تنفيذ أعمال الحفر والإحلال بطريق أسوان / القاهرة أمام مدينة دراو وذلك بتكلفة مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع الإنتهاء من أعمال التسوية والأساس والسطحية بطريق الجبانة الجديدة بنبان بتكلفة مليون جنيه، بجانب استكمال أعمال رصف طريق ترعة النزاز بمركز نصر النوبة بتكلفة 1.5 مليون جنيه. 

ليتواكب ذلك مع التمهيد لتنفيذ أعمال الرصف بداية من النفق وحتى نهاية شارع الشواربي الجديد مرورًا بشوارع الحدادين وشرق البندر، بجانب الشوارع الجانبية بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه. 

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IMG-20220424-WA0044
IMG-20220424-WA0040
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أسوان محافظ أسوان البنية التحتية السيولة المرورية احلال وتجديد الجهات المعنية سيولة المرورية تحقيق السيولة المرورية

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وائل لطفي

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