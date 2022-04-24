سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

شارك السفير خالد عزمي، سفير مصر في إسرائيل، في قداس عيد القيامة المجيد، أمس السبت، والذي أقيم بكنيسة القيامة بالقدس.

وقدم السفير عزمي التهنئة لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، وذلك ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس.

سفير مصر في تل أبيب مع الأنبا أنطونيوس

وتوجه عزمي، بصحبة نيافته ووفد السفارة عبر دير السلطان إلى كنيسة القيامة، حيث أقيمت مراسم القداس.

وألقى السفير عزمي كلمة نقل فيها تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجيًا من المولى أن يحفظ مصر وشعبها.

من جانبه، قدم نيافة الأنبا أنطونيوس الشكر للسفارة ولوزارة الخارجية والجهات الوطنية المصرية على جهودها ودعمها المستمر للكنيسة القبطية المصرية في القدس.

سفير مصر خلال قداس القيامة وزيارة دير السلطان

سفير مصر خلال قداس القيامة وزيارة دير السلطان