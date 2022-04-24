محافظ الدقهلية: الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية

زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، الكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتي المنصورة وميت غمر، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظه، ووكلاء الوزارة الأوقاف والأزهر والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والري والصحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشملت زيارة المحافظ اليوم (كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الكاثوليك وكنيسة الروم الأورثوذكس بمدينة المنصورة، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر)، وكان في استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبيارشيات والآباء والقساوسة.

وقال مختار: “خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد، داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبالفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وأكد المحافظ أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائمًا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.

كما أكد مختار على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

وأشار المحافظ إلى أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطني القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

من جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبيارشيات عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلي الدكتور أيمن مختار وجميع المرافقين له من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.