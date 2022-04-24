محافظ الفيوم يشهد بدء حصاد القمح لعام 2022 (فيديو)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بدء موسم حصاد القمح رسميًا بالفيوم لعام 2022، وذلك بحقول القمح بزمام قرية منشأة رحمى التابعة لمركز أطسا، بحضور وفد من وزارة الزراعة، والقيادات التنفيذية بمحافظة الفيوم، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين.

وأكد محافظ الفيوم، تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة.

وتبلغ مساحة القمح المزروعة لهذا العام 208 آلاف فدان، وتمثل نحو 6 % من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، فيما يصل متوسط إنتاج الفدان إلى نحو 17 إردبًا، وتم تجهيز 18 موقعًا تخزينيًا ما بين "صوامع، وشون"، تتسع لـ 142 ألف طن قمح.

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