«البيان» الإماراتية تؤكد حرص أبوظبى على التصدى للإرهاب ومواجهته

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، حرص أبوظبي على التصدي للإرهاب ومواجهته، ومحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، موضحة أن ترؤسها مجلس الأمن يأتي في فترة استثنائية مليئة بالتحديات، وفي ظل اضطرابات هائلة على الصعيد العالمي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "استراتيجية عالمية" - أنه منذ بدء رئاسة الإمارات مجلس الأمن بداية مارس الماضي، حاز ملف السلام والأمن العالمي أولوية بالغة في أجندتها، وظهر ذلك جليًا من خلال ترؤسها اجتماعات كان الهدف منها تطوير الاستجابات للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي، فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكًا لحقوق الإنسان، فهو يهدد كيان وقيم الدول، ويمزق أنسجتها الاجتماعية، ويسلب أمن شعوبها ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري.

وأشارت إلى أن الإمارات أدركت خطورة الفكر المتطرف مبكرًا، فانتهجت في ذلك أسلوب الوقاية منه، فخطت برامج متعددة على مختلف الأصعدة وكافة المستويات، وأسست في عام 2012 مركز هداية بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أما في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف، وخصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فعملت مع الولايات المتحدة على تأسيس مركز "صواب"، الذي انطلقت أعماله في مارس 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب.