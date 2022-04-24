الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة ينعى الرئيس الكينى السابق كيباكى

جوتيريش
جوتيريش

نعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مواي كيباكي، الرئيس السابق لجمهورية كينيا، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، مشيدًا بمساهمته المهمة في تنمية كينيا.
وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة، بمواصلة العمل بشكل وثيق مع كينيا لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة في شرق إفريقيا وخارجها.
على صعيد متصل، بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي.
وأعربا - في البرقيتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - للرئيس كينياتا ولأسرة الفقيد وللشعب الكيني عن أحر التعازي، وأصدق المواساة.

نيويورك الامم المتحدة كيباكي

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