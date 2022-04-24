«قوى عاملة الإسكندرية» تتلقى 197 شكوى خلال مارس

قال ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر مارس الماضي، 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكوى مرحلة من شهر فبراير، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 81 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 653 منشأة، وعمل 50 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضرًا، وبحث 195 شكوى عمالية، وعمل 4 ندوات توعية، كما قامت باستخراج 1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و1965 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 57 ألفاً و 144 جنيها رعاية إجتماعية لـ105 عاملاً من المسجلين بالمديرية، و38 ألفاً و 89 جنيها رعاية صحية لـ66 عاملاً مصاريف علاج، وتسجيل 1950 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 17026 عاملا.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 48 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ18 أجنبي، وتلقي 17 طلب ترخيص لأول مرة، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة والتدريب التحويلي لـ22 متدرباً ومتدربة.