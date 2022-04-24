الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

 كما تقدم وزير القوى العاملة، بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.

وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة:"إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".

وأعرب "سعفان" للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن “عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة”.

وزير القوى العاملة محمد سعفان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. «القوى العاملة» توفر 5403 فرص عمل

إيقاف وإزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف فى ملوى بالمنيا

الاحتفال باليوم العالمي للأرض الأبرز.. نشاط وزارة البيئة في أسبوع

وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة