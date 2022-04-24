وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

كما تقدم وزير القوى العاملة، بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.

وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة:"إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".

وأعرب "سعفان" للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن “عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة”.