ترامب: أمريكا فى طريقها للجحيم وبايدن «يصافح الهواء»

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة، وشدد على أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.

وأضاف ترامب في تجمع جماهيري في مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو: "الحقيقة تكمن في أن الانتخابات كانت مزورة وتمت سرقتها. ويتم حاليا تدمير بلادنا. البلاد يتم تدميرها، البلاد في طريقها إلى الجحيم. لم يحدث أمر من هذا القبيل سابقا".

ووفقا لترامب، يكمن سبب ما يحدث حاليا، في الزعيم الأمريكي الحالي. وقال ترامب: "لسوء الحظ، لدينا رئيس لا يدرك على الإطلاق ما يحدث. فهو يصافح الهواء، يتجول في حيرة من أمره. "وأقول لكم، إنه ليس من الجيد اتباع أوامر أرنب عيد الفصح".

وبحسب قول ترامب، تقوم الإدارة الحالية بوضع البلاد في المرتبة الأخيرة. كأساس لحكمه، استشهد بأسعار البنزين، التي كانت خلال فترة إدارته بقيمة 1.9 دولار للغالون وهي الآن "تصل إلى 5-6-7-8 دولارات". وقال الرئيس السابق، إن الجمهور سيعتاد على ذلك.

في ظل الإدارة السابقة لم يكن هناك تضخم، وها هو الآن يحطم الأرقام القياسية. وتابع ترامب: "لقد تم في عهدي تخفيض الضرائب أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".