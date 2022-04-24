الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غالبية البريطانيين لا يفضلون رؤية الأمير هارى فى اليوبيل البلاتينى للملكة

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل

كشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين البريطانيين يعتقدون أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يجب ألا يحضرا اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "إكسبرس"، أظهر الاستطلاع أن 74% من البريطانيين يعتقدون أن "الأمير هاري وميجان يجب أن يبتعدا عن الاحتفال بالذكرى السنوية".

وخلافا لرغبة المواطنين، تمت دعوة الزوجين لحضور الذكرى "البلاتينية" لحكم إليزابيث الثانية. وسيسمح لهما بالظهور على شرفة قصر باكنغهام مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة. ومع ذلك، سيتم منعهم من المشاركة في عرض القوات الملون. والسبب هو أن هاري وميغان تنازلا عن سلطاتهما وواجباتهما كأعضاء في الأسرة الحاكمة لبريطانيا.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الطاقم الملكي الأمير هاري الليلة الماضية بـ "الغطرسة المبالغ فيها".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القصر اشتعل غضبا من المقابلة التلفزيونية التي أجرها هاري بعد لقائه السري مع الملكة اليزابيث الثانية ووالده الأمير تشارلز، حيث قال هاري إنه يريد حماية الملكة.

وتابعت أن قصر باكنجهام كان غاضبا للغاية، بعد أن قال الأمير هاري في ظهوره التلفزيوني الأمريكي إن علاقته "الخاصة" مع جدته تعني أنها أخبرته بأشياء لا يعرفها أحد سواه وستحتفظ بها عن الآخرين.

وأضافت أن هاري خاطر بتأجيج الخلاف مع شقيقه المنفصل عنه الأمير ويليام بالتحدث عن علاقة والدتهما الراحلة الاميرة ديانا مع ويليام وعائلته.

وأكدت الصحيفة أن تصريحاته دفعت إلى تدخل غير مسبوق من داونينج ستريت، الذي رفض اقتراح هاري بأن الملكة بحاجة إلى حماية إضافية، ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء واثقًا من الترتيبات الخاصة بضمان رفاهية الملكة، أجاب المتحدث باسم بوريس جونسون: "نعم".

وجاءت تصريحات هاري البالغ من العمر 37 عامًا في البرنامج اليومي من دورة الألعاب انفيكتس التي تقام في هولندا، حيث قضى أسبوعًا بعد سفره من كاليفورنيا مع زوجته ميجان.

ويقول هاري إنه يريد التأكد من أن الملكة لديها "الأشخاص المناسبون من حولها".

وأكدت الصحيفة أن هاري وميجان توقفا في طريقهما لرؤية الملكة اليزابيث الثانية في قلعة وندسور يوم الخميس الماضي وهي المرة الأولى التي تطأ فيها قدم دوقة ساسكس المملكة المتحدة منذ أكثر من عامين، بينما لم ير هاري جدته التي تبلغ من العمر 96 عامًا اليوم، منذ أوائل الصيف الماضي.

الأمير هارى وميجان البريطانيين هارى وميجان الأمير هارى وميجان ماركل بريطاني الأمير هاري هاري وميجان ماركل بريطانيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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