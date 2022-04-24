مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقى، دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، مصرع سائق وشقيقه وزوجته ونجليه، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

الضحايا

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة سوزوكى فان 7 راكب قيادة “أحمد ف ع ع” -45 سنة سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة “نقل بمقطورة” قيادة “هاني ع م ع” -43 سنة سائق- ويقيم أسيوط.

وأسفرالحادث عن وفاة كل من أحمد فؤاد عطية الله على -45 سنة سائق، شقيقه فتحي فواد عطية الله على- 55 سنة ـ عامل، زوبة محمد على الزهرى - 40 سنة ـ ربة منزل، زوجة الأول، عمر أحمد فواد عطية - 22 سنة ـ عامل، كريم أحمد فؤاد عطية - 25 ـ نجل الأول.

الحادث

كما تبين إصابة كل من محمود م ع ا - 30 سنة ـ عامل، وشقيق الثالثة، وشيماء ا ف ع - 18 سنة، طالبة نجلة الأول، بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم» وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون دائرة مركز سوهاج.

أحد الضحايا

وأفاد قائد السيارة الثانية والمصابون بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الحادث

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء محمد زين رئيس المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، تبين أنه أثناء سير السيارة «سوزوكي- تمناية» قيادة"أحمد ف ع ع" -45 سنة سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة “نقل بمقطورة” قيادة “هاني ع م ع” -43 سنة سائق- ويقيم أسيوط.

