الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلى تلجراف»: بريطانيا تعتزم فتح أول منجم للفحم منذ 30 عاما

منجم للفحم
منجم للفحم

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة ستستأنف معالجة الفحم لأول مرة منذ 30 عاما في منجم جديد لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

 

وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف" نقلا عن مصادر في حزب المحافظين الحاكم، إلى أن "مايكل جوف وزير الإسكان والتنمية الإقليمية والحكومة المحلية يؤيد تطوير منجم فحم مستقبلي في مدينة وايت هيفن في كمبريا شمال غرب البلاد، وأن مجلس الوزراء مقتنع بأن هذا المشروع سيوفر الفحم لمصانع الصلب الرئيسية في المملكة في مواجهة العقوبات المناهضة لروسيا".

 

وأصدرت السلطات تصريحا لبناء مثل هذا المنجم في وايت هيفن في أكتوبر 2020، ولكن بعد انتقادات من المعارضة وأنصار البيئة، بدأت الحكومة بمراجعة جديدة لجدوى المشروع.

 

من جهته، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في نوفمبر الماضي إنه "لا يدعم بناء مناجم جديدة"، وبحسب المقال، فإن "الأحداث في أوكرانيا قد تجبر رئيس الحكومة على إعادة النظر في موقفه".

 

وتابعت الصحيفة: "المنجم في وايتهيفن من المقرر أن يستخرج فحم الكوك، والذي يستورد 40% منه حتى وقت قريب من روسيا".

 

وأوضحت، أن "شركة (تاتا ستيل) الهندية، التي كانت تعمل سابقا في المملكة، وكذلك شركة (بريتيش ستيل)، وهي شركة مملوكة لمجموعة (جينجي) الصينية، أعلنتا عن توقفهما عن شراء فحم الكوك من روسيا وتحولتا إلى موردين من ويلز والولايات المتحدة وكندا"، حسب الصحيفة.

 

بدورها أبلغت وزارة الخارجية البريطانية في 6 أبريل عن خطط لوقف استيراد الفحم الروسي بحلول نهاية هذا العام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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