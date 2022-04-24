وزير التعليم: نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على امتحانات 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة، على نظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى تدريبهم على شكل الامتحان بنظام “البابل شيت”.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، أن “ورقة المفاهيم” ستشمل جميع القوانين والمعادلات والتواريخ من داخل المنهج.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي “2022-2021” بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة 2022 وضوابطها.

وأوضح أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أولاً: طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة

سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الاولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان.

تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بـ الأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

ثانياً: طرق عقد امتحانات المواد غير الاساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:ـ

تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد الغير اساسية و المجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتُعقد الامتحانات تحت اشراف الادارة التعليمية.

ثالثاً: طرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية:

تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقياً تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية .

رابعاً: طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبناؤنا فى الخارج:

تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل - امتحان شهادة اتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد)، طبقاً للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الاجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والاجابة عليها وارسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات ابناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة)

تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الادارة التعليمية التابعة لمحل الاقامة التابع له الطالب.

الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

خامساً : طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي: