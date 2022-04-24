الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة 12 وفقد 10 آخرين جراء غرق 4 زوارق قبالة تونس

مهاجرون غير شرعيين
مهاجرون غير شرعيين

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، بوفاة 12 شخصا وفقد 10 آخرين في غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وتتكرر حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل التونسية خلال الفترة الأخيرة.

وغرق ستة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، يناير الماضي، وفقد ثلاثون آخرون بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة تونس، بحسب السلطات وجمعية الهلال الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري- وقتها- إن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس.

وأضاف الناطق وفقًا لشهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم فقد كان على متن القارب الذي غادر ليبيا 70 شخصًا؛ من بينهم 15 مصريًا وثلاثة سودانيين ومغربي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على 30 مفقودا آخرين، بحسب المصدر نفسه.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا، وخاصة من تونس وليبيا حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ووصل ما يقرب من 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى أوائل نوفمبر، مقارنة بأقل من 30 ألفًا في عام 2020، وفقًا للبيانات الإيطالية الرسمية.

وتفيد أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اعترض خفر السواحل التونسي حوالي 19500 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وفُقد أثر ذلك 1300 مهاجر أو عدوا بين الغرقى في البحر الأبيض المتوسط ووصل ما يقرب من 52 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، وفق سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

تونس مهاجرين هجرة غير شرعية غرق زوارق زورق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 22.. تسريب لـ خيرت الشاطر يهاجم القضاء والنائب العام: «لا نثق فيهم ولا 1 في المليون»

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

الأعلى للجامعات: الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني

البابا تواضروس: نشكر الرئيس السيسى على محبته لنا دائما ومشاعره الطيبة

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

إحالة المتهم بالتعدى على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة