الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طن ونصف رنجة فاسدة فى القاهرة

الفسيخ
الفسيخ

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن حملات أمنية موسعة لمراقبة السلع التموينية والتفتيش على محلات الفسيخ والرنجة قبل احتفالات شم النسيم لضبط السلع التموينية الفاسدة ومحاربة جشع التجار ومنعهم من رفع الأسعار أمام المواطنين.

وشملت الحملة التفتيش على الثلاجات الكبرى الدائمة داخل مصانع ومحلات كبرى تقوم بتخزين الأسماك المملحة "الرنجة" والتفتيش على تصريح مزاولة المهنة لدى التجار والتأكد من سلامة المنتجات ورصد تاريخ صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف رنجة فاسدة داخل ثلاجة دون ترخيص بشرق القاهرة.

من جانبه، أوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث التموين يقومون بتشميع المحلات وضبط مالكها في حين ثبوت عدم وجود تصاريح مزاولة المهنة وتخزين منتجات مجهولة المصدر وأنه يتم مصادرة المنتجات فورا.

ثلاجة مباحث التموين بدون ترخيص حملات فسيخ

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وائل لطفي

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