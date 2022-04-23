كييف تحذر من ضياع ثلث الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أراضيها

حذّر الرئيس التنفيذي لمجموعة نفتوغاز الأوكرانية العامة، اليوم السبت، من أن ثلث الغاز المُصدَّر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا معرض للخطر بسبب الحرب في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نفتوغاز يوري فيترينكو: "نقدّر أن ثلث الغاز المصدر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا سيضيع إذا لم تتوقف قوات الاحتلال الروسية عن تعطيل عمل المحطات في الأراضي المحتلة مؤخرا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخفض وارداتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام لمعاقبة روسيا بعد غزو أوكرانيا، رغم اعتماد بعضها بشدة على موسكو في مجال الطاقة.

كما قرر الاتحاد الأوروبي في مطلع أبريل وقف مشترياته من الفحم الروسي بحلول أغسطس، لكنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن حظر استيراد الغاز والنفط.

ومنذ بدء الهجوم في 24 فبراير، سيطرت القوات الروسية على أجزاء من جنوب أوكرانيا، وتواصل هجومها في الشرق حيث تقع منطقة دونباس التي أعلنت مؤخرا أن أولويتها صارت السيطرة عليها.

من جانبها، تطالب كييف دول الاتحاد الأوروبي بوقف واردات النفط والغاز الروسي، لكن بعضها وأولهم ألمانيا يحذر من ركود شديد قد يسببه مثل هذا الحظر.

رغم ذلك، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أثناء زيارته إلى كييف الخميس أن العقوبات ستطال قريبا صادرات النفط والغاز الروسية.

وأعلنت إيطاليا الخميس أيضا أنها ستتوقف "قريبا" عن شراء الغاز الروسي "لأسباب أخلاقية"، وهي من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا.

وانخفضت كميات الغاز الروسي، التي تصدرها شركة غازبروم الروسية إلى دول أوروبا من خلال أوكرانيا، اليوم السبت، بنحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز، خلال 24 ساعة، بعد تراجع الطلب الأوروبي.

وأعلنت الشركة أنها تزود أوروبا حاليًا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا، ولكن بما يتماشى مع طلبات المستهلكين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن وكالة ريا نوفوستي الروسية.