«حزلقوم» يُشعل أحداث الكبير أوى 6 بـ«مهرجان المزاريطة السينمائى» (فيديو)

أطلق صناع مسلسل الكبير أوي 6، برومو تشويقيًا جديدًا للترويج للحلقات المقبلة من العمل.

وتناول البرومو الجديد الترويج لـ"مهرجان المزاريطة السينمائي" ضمن أحداث العمل، ليتصدر مسلسل الكبير أوي 6، بطولة النجم أحمد مكي، عمليات البحث عبر محركات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أحداث الحلقة الـ 22 من المسلسل.

وتشهد الحلقات القادمة من مسلسل الكبير أوي 6، مفاجأة حضرها صناع العمل من خلال الحلقات عن مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في حلقات كوميدية من العيار الثقيل، حيث يعود حزلقوم من الخارج ويقرر عمل مهرجان سينمائي كبير وتتم إقامته في المزاريطة وبالفعل تتم دعوة عدد كبير من النجوم.

وتستضيف حلقات المسلسل الخاصة بالمهرجان مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم إياد نصار ومحمد ممدوح وهنادي مهنا وأحمد سعد ويقف جوني على تقديم الحفل بمشاركة مربوحة وهجرس.

وبدأ طاقم العمل الترويج للحلقات التي من المقرر أن تكون من أقوى وأضخم حلقات الموسم الجديد من المسلسل الكوميدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن.

الحلقة 22 مسلسل الكبير أوي 6

خلال أحداث الحلقة حضر الشيخ عماد رفقة "هجرس" والذي يعمل مساعدًا له، وبمجرد أن بدأ في قراءة تعويذته بعد أن ربط العروسة في كرسي السفرة، وبمجرد ما ضربها انطفأت الأضواء وطار الشيخ والعروسة خارج الغرفة، وتلا الجميع بمن فيهم الكبير وزوجته مربوحة عددًا من التعويذات للتخلص النهائي مِن العروسة والتي فشلت في البداية.

استمروا في ممارسة حيلهم للتغلب على اللعبة، حتى اختفت وظنوا أنهم نجحوا في هزيمتها، لكن ما لم يعلموه أن روحها قد سكنت جسد العترة "مصطفى غريب".

في اليوم التالي أصابته وعكة صحية، ظنوا أنها حالة مرضية لكنها كانت بسبب تلك اللعنة.

وحل النجم سليمان عيد ضيف شرف في الحلقة الـ 22 من مسلسل الكبير أوي 6 في دور الشيخ عماد.