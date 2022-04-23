جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. تبدأ 20 يونيو وتنتهي 21 يوليو

امتحانات الثانوية العامة 2022.. يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي لأداء امتحانات نهاية العام الحالي 2022/2021 بطريقة البابل شيت وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ونرصد من خلال هذا التقرير لطلاب الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بطريقة البابل شيت

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، صرح فور إعلان امتحانات الثانوية العامة بطريقة البابل شيت، بأنه لم يتم إلغاء الاوبن بوك كما يتردد، موضحا أن “Open Book” هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم" وهى مصدر ثري للمعلومات أيضا بديلا عن الوسائل الأخرى.

ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “انتظروا الشرح الوافي قريبا”.