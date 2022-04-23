السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. تبدأ 20 يونيو وتنتهي 21 يوليو

امتحانات
امتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2022.. يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي لأداء امتحانات نهاية العام الحالي 2022/2021 بطريقة البابل شيت وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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لطلاب الثانوية العامة.. نصائح مهمة لحل «البابل شيت»

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لطلاب الثانوية العامة 2022.. حتى لا تقع فى الأخطاء كيف تحل على البابل شيت؟

ونرصد من خلال هذا التقرير لطلاب الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

 

نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

 

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بطريقة البابل شيت

 

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، صرح فور إعلان امتحانات الثانوية العامة بطريقة البابل شيت، بأنه لم يتم إلغاء الاوبن بوك كما يتردد، موضحا أن “Open Book” هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم" وهى مصدر ثري للمعلومات أيضا بديلا عن الوسائل الأخرى.

ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “انتظروا الشرح الوافي قريبا”.

الثانوية العامة 2022 جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات نهاية العام الصف الثالث الثانوي وزير التربية والتعليم طارق شوقى

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وائل لطفي

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