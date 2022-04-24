حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 24 أبريل 2022

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 24 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

التكاتف مع منافس يمكن أن يعزز الأرباح، سوف يكافأ عملك الشاق بعلاوة أو مكافأة، فالتوازن الجيد بين التمارين والنظام الغذائي سيجدك مليئًا بالطاقة.

الثور

يمكن توقع مكاسب غير متوقعة من قبل أولئك الذين يلعبون الأسهم، حيث يمكن للعاملين في صناعة السينما أن يتوقعوا دعم المنتجين.

الجوزاء

سيتم وضع مخاوف بشأن مسألة مالية للراحة، ومن المحتمل أن ينتهي توترك العقلي قريبًا، إذا حافظت على علاقتك الجيدة مع العائلة.

السرطان

يشار إلى زيادة في الراتب أو مصروف الجيب بالنسبة للبعض، ومن المرجح أن يجد رجال الأعمال طرقًا لتعزيز الأرباح.

الأسد

العلاج المنزلي سوف يثبت فعاليته لمرضى الأرق، قد يهاجمك شخص ما في العمل ويضعك في موقف محرج، ومن المحتمل أن تقوم برحلة عن طريق البحر أو الجو.

العذراء

سيتم إنفاق الأموال بشكل جيد في إجازة ممتعة، العمل المربح في المستقبل القريب للبناة والمقاولين، ومن المرجح أن يؤدي التغيير في الروتين إلى نتائج إيجابية على الصعيد الصحي.

الميزان

ستتم مضاعفة استمتاعك بالنزهة حيث يدفع شخص آخر الفاتورة، تظل الصحة مرضية ، يمكن إرسال العاملين في القطاع الحكومي إلى مدينة من الدرجة الثانية.

برج العقرب

قد يجد المصرفيون أن هذا اليوم مرهق. الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في تناول الطعام قد يضر، كما سيجد أولئك الذين يبتعدون عن العائلة طرقًا للاستمتاع بأنفسهم.

القوس

من المحتمل أن تبدأ لعبة القوة في العمل، لكن الأمور ستعمل في صالحك، سيعطي البديل الصحي دفعة إضافية للياقة البدنية.

الجدي

تحركات الاستثمار الجيدة ستجعلك أنت وعائلتك آمنين ماليًا، ومن المرجح أن تحصل آفاق كسب الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين على دفعة.

الدلو

تتبدد مشكلة مالية تتراكم في الأفق مما يجعلك تشعر بارتياح كبير، لن تخطئ باتباع التعليمات نصًا وروحًا في العمل، وقد يتسبب الجدال في المنزل في عدم مزاجك.

الحوت

قد لا تتمكن أبدًا من القيام بذلك، إذا تركته ليوم آخر، كما أن ممارسة الرياضة بانتظام ستجعلك تشعر بأنك على قمة العالم.