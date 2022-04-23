جونسون يبحث مع زيلينسكى مرحلة جديدة من المساعدات العسكرية

قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني "أندريه سيبيجا" اليوم السبت إن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" تحدث مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" عن مرحلة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير الأسلحة الثقيلة.

وأضاف سيبيجا - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن جونسون وزيلينسكي تحدثا أيضا عن المزيد من الدعم المالي إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان نشره مكتب جونسون "أكد رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستقدم المزيد من المساعدات العسكرية الدفاعية، بما في ذلك مركبات وطائرات مسيرة وأسلحة مضادة للدبابات".

ويدخل النزاع في أوكرانيا الأحد شهره الثالث، بينما يبدو أن الدعوات إلى هدنة في أوكرانيا بمناسبة عطلة عيد الفصح في المناطق الأرثوذكسية لن تلقى آذانًا صاغية لا سيما في ماريوبول، بسبب حوار الطرشان المستمر بين كييف وموسكو.



وفي مارس الماضي، أعلنت بريطانيا عن تزويدها لأوكرانيا بـ6000 صاروخ مضاد للدبابات وصواريخ ذات قدرة انفجارية عالية، إضافة لتخصيص 25 مليون جنيه إسترليني للاحتياجات العسكرية.

من جهته، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أمس الجمعة، إن أوكرانيا ستحقق النصر في القريب العاجل في حربها ضد روسيا، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن انتصار روسيا في الحرب لا يزال احتمالًا واقعيًا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني لشبكة (سي.إن.إن) عندما سُئل عن تصريحات جونسون، "نحن واثقون تمامًا من أن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب وإن النصر ستكون خلال فترة قصيرة للغاية".