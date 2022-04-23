إحالة متهم بسرقة سيارة فى مدينة نصر للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة العامة بمدينة نصر، متهما بسرقة سيارة بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" للمحاكمة العاجلة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتردد على منطقة سكنه وبحوزته سيارة يشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال ركوبه السيارة المشار إليها، ومُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته أقر بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك"، وأوضح مزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات لدى عميله صاحب محل أجهزة كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة.