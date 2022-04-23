السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد عبدالعزيز يشارك ضمن وفد «التنسيقية» فى حفل الإفطار السنوى لـ«يونيسف»

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

شارك النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن وفد من أعضاء التنسيقية  في حفل الإفطار السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالقاهرة، في أحد الفنادق بالزمالك.

وفي البداية، رحب جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالقاهرة، بحضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل الإفطار الذي ضم ممثلي المنظمة الأممية وعددًا من رموز المجتمع.

وثمن هوبكنز دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في دعم ومساندة قضايا وحقوق الأطفال في مصر.

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وأعرب هوبكنز، عن تطلعه في تحقيق مزيد من الشراكة والتعاون مع أعضاء التنسيقية في تعزيز التنمية العادلة متعددة الأبعاد للأطفال.

ونشر هوبكنز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، صورًا تجمعه بعدد من أعضاء تنسيقية خلال حفل الإفطار، مرفقة بعبارة "البرلمانيون المهتمون بحقوق الطفل.. معًا نصنع التغيير من أجل كل طفل".

وضم وفد التنسيقية، من أعضاء مجلس النواب، أميرة العادلى، أميرة صابر، محمد عبدالعزيز، أحمد فتحى، طارق الخولى، محمد تيسير مطر، رشا فايز، هادية حسنى.

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ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، راجية الفقي، محمد عزمى، أحمد قناوى، نهى ذكى، محمد فريد.

كما شارك من أعضاء التنسيقية أحمد يحيى، وفيولا فهمي، ونجوى إبراهيم، وماجد الفقي، وشيرين خالد، وريم القاضى، ورشيدة دعبس، ويوستينا رامي.

النائب محمد عبد العزيز تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يونيسف فندق ماريوت الزمالك حفل الإفطار مساندة قضايا

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