انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور إثر انفجار أسطوانة غاز، كما طالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في الحادث.

وأُصيب حارس عقار وزوجته، و3 من أبنائهما، بحروق، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل غرفة يقيمان بها في عقار بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وورد بلاغ للمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بسماع صوت دوي صادر من عقار بمساكن كفر طهرمس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيَّن أن العقار مكون من 11 طابقًا، وحدوث فرقعة غازية بغرفة حارس العقار، ونتج عنها إصابة حارس العقار، يبلغ من العمر 35 سنة، بحروق بالوجه، وإصابة زوجته 25 سنة، بحروق في اليدين، كما أصيب أولادهما الثلاثة بحروق بسيطة بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وتبيَّن من التحريات أن انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى إصابة الحارس وأسرته، وعدم وجود شبهة جنائية، واستمعت الشرطة لأقوال حارس العقار المصاب، وذكر أن تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز حدث خلال إعداد الطعام، ما أدى لانفجارها، كما استمعت لأقوال عدد من الجيران.